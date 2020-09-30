محمود أيمن يتيم في مسلسل "نجيب زاهي زركش"

عبر الفنان الشاب محمود أيمن عن سعادته بالمشاركة في المسلسل الجديد "نجيب زاهي زركش" الذي يجسد بطولته الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وقال "محمود" في بيان له، أنه يجسد خلال أحداث "نجيب زاهي زركش" دور شاب يتيم يقيم في دار أيتام أسسها الفنان الكبير يحيى الفخراني بعد جحود أبنائه تجاهه، حيث اتجه لمساعدة المجتمع وتبني الأطفال من الشوارع وضمهم للدار".

مسلسل " نجيب زاهى زركش" ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت كوميدي، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021، وتعقد حاليا اجتماعات مع صناع العمل من أجل الانتهاء من إبرام باقي التعاقدات، ويقوم المخرج شادي الفخراني في الفترة الحالية بمعاينة أماكن التصوير، استعدادا لإنطلاق التصوير في أكتوبر المقبل.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" من تأليف عبد الرحيم كمال ويشارك فى بطولته كل من يحيى الفخراني، هالة فاخر واسلام ابراهيم، أنوشكا، ورامز أمير وكريم عفيفي، محمد محمود، أحمد خالد صالح، ومن إخراج شادي الفخراني وتأليف عبد الرحيم كمال.

يذكر أن محمود أيمن شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، ومسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.

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