ابن الوز عوام.. نجل عاصي الحلاني يطرح أغنية قالتلي.. شاهد

نشر الوليد الحلانى، نجل الفنان عاصى الحلانى فيديو كليب اغنيته الجديدة والتى تحمل اسم قالتلى" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

علق الحلانى قائلا :" يمكنكم مشاهدة فيديو كليب أغنيتي الجديدة قالتلي عبر قناتي الرسمية على YouTube اتمنى ان تنال إعجابكم، الوليد الحلاني". وتلقى الوليد الحلانى العديد من التعليقات الايجابية على الاغنية التى كشفت عن خامة صوت قوى ونالت اعجاب متابعيه الذين وصفه بـ "ابن الوز عوام". يذكر ان انتهى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من تسجيل دويتو غنائى جديدة مع نجله الوليد بعنوان "حبيبى". والاغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان عادل العراقى، ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن مفاجأة ألبوم عاصى الجديد.

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