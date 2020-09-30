وفي التقرير التالي يرصد لكم "دوت الخليج الفني" معلومات عن شريفة ماهر.
* ولدت الفنانة شريفة ماهر فى 30 سبتمبر 1932 فى حلوان.
* درست فى المدارس الفرنسية ولمعت فى دور الفتاة الجرئية صاحبة الشخصية القوية .
* أكتشفها المطرب والفنان الراحل محمد فوزي والذي قدمها للجمهور، وتمكنت من دخول الإذاعة .
* عملت ممثلة ومغنية، تزوجت وأنجبت ابنا عمل هو الآخر فى مجال التمثيل ، وأنتجت شريفة ماهر سهرة تليفزيونية لتتيح له الفرصة للعمل بالمجال الفنى.
* بدأت مشوارها الفني 1950 بأدوار صغيرة، وشاركت في أفلام أجنبية نظرًا لإجادتها اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وبالرغم من امتلاكها موهبة في التمثيل فضلًا عن صوتها الجميل، فإنها عانت كثيرًا حتى تصل إلى الشهرة.
* شاركت في بطولة عشرات الأفلام ومن أبرز الأعمال التي شاركت ببطولتها " الفرن ، ارحم دموعي ، اديني عقلك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن شريفة ماهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.