في عيد ميلادها.. ما لا تعرفه عن شريفة ماهر

تحتفل اليوم الفنانة القديرة شريفة ماهر بعيد ميلادها ال 88 ، والتي تركت بصمة في العديد من الأعمال الفنية التب لا تنسي .

وفي التقرير التالي يرصد لكم "دوت الخليج الفني" معلومات عن شريفة ماهر.

* ولدت الفنانة شريفة ماهر فى 30 سبتمبر 1932 فى حلوان.

* درست فى المدارس الفرنسية ولمعت فى دور الفتاة الجرئية صاحبة الشخصية القوية .

* أكتشفها المطرب والفنان الراحل محمد فوزي والذي قدمها للجمهور، وتمكنت من دخول الإذاعة .

* عملت ممثلة ومغنية، تزوجت وأنجبت ابنا عمل هو الآخر فى مجال التمثيل ، وأنتجت شريفة ماهر سهرة تليفزيونية لتتيح له الفرصة للعمل بالمجال الفنى.

* بدأت مشوارها الفني 1950 بأدوار صغيرة، وشاركت في أفلام أجنبية نظرًا لإجادتها اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وبالرغم من امتلاكها موهبة في التمثيل فضلًا عن صوتها الجميل، فإنها عانت كثيرًا حتى تصل إلى الشهرة.

* شاركت في بطولة عشرات الأفلام ومن أبرز الأعمال التي شاركت ببطولتها " الفرن ، ارحم دموعي ، اديني عقلك".

