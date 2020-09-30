آخر تطورات قضية تراث أم كلثوم ونزاع شركتى عالم الفن وصوت القاهرة

مازال النزاع القضائى الذى يجمع بين شركتى صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وشركة عالم الفن المالكة للمنتج محسن جابر حول احقيتهما فى ملكية تراث ام كلثوم مستمرا وشهد فى الفترة الاخيرة تطورات خاصة بحكم قضائى يفيد باحقية صوت القاهرة فى امتلاك تراث ام كلثوم وهو الامر الذى اعلن عن المجلس الاعلى للاعلام وبناء عليه أصدر محسن جانب بيانا رسميا ليرد على هذا القرار.

نرصد فى التقرير التالى التفاصيل الخاصة بالازمة واخر تطوراتها.

صوت القاهرة الأحق :

كشف محمد العمرى رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات السابق عن تفاصيل الحكم الذى صدر باحقية الشركة فى تراث كوكب الشرق ام كلثوم والتى شهدت نزاعا عليها من جانب شركة عالم الفن للمنتج محسن جابر والذى كان طالب باحقية شركته فى تراث ام كلثوم.

وقال العمرى فى تصريح لـ "دوت الخليج" : أنا أول من تصديت لهذا الامر وطالبت بأحقية صوت القاهرة فى تراث أم كلثوم واتخذت جميع الاجراءات القانونية من خلال الدكتور حسام لطفى محام الملكية الفكرية والذى رفع دعوى قضائية طالب فيه باحقية عودة تراث ام كلثوم الى شركة صوت القاهرة.

وأضاف العمرى قائلا : ان محسن جابر يدعى ان شركة هى الاحق بملكية تراث ام كلثوم وهو امر غير صحيح لان شركته لها بعض الحق فى هذا التراث وليس كل تراث أم كلثوم وبالفعل تم اصدار حكم قضائى من قبل المحكمة الاقتصادية يقضى بذلك الا ان محسن جابر قرر أن يستنف على القرار الذى كان من الدرجة الاولى.

واوضح العمرى قائلا : وقررت المحكمة قبول الاستئناف ولكنها قررت بعد ذلك بتاييد الحكم الاول الى ان وصلنا الى الحكم النهائى الذى قضت به المحكمة الاقتصادية والذى اقره ايضا المجلس الاعلى للاعلام واختر به شركة عالم الفن او المنتج محسن جابر.

وأشار العمرى قائلا : الازمة حاليا ورغم تركى منصب رئيس شركة صوت القاهرة الا اننى كنت حريص على ان تسترد الشركة حقوقها وأتمنى أن تكمل الطريق نادية مبروك الرئيس الحالى للشركة وان تعيد المبالغ التى تم الاستفادة منها من جانب محسن جابر والذى استفاه منه بموحب العلانية التجارية لتراث أم كلثوم.

رد عالم الفن :

بينما كشف على عبد الفتاح المستشار الإعلامي لشركة عالم الفن عن الإجراءات التى يتم اتباعها من قبل الشركة فى الأزمة الراهنة والخاصة بأحقية تراث أم كلثوم والتى تشهد نزاعا بين الشركة وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والتى اصدر حكما بخصوصها من قبل المحكمة الاقتصادية بأحقية صوت القاهرة فى ملكية تراث أم كلثوم. وقال على عبد الفتاح فى تصريح لـ "دوت الخليج" : ان البيان الذى أصدرته صوت القاهرة مضلل وغير حقيقى حيث لم يتم اصدار حكم نهائى بهذا الشان وهو الامر الذى استوقف الشركة وتبعته ببيان تفصيلى يكشف كافة الإجراءات خاصة ان ليس هناك مستند رسمى صدر عن الشركة او المحكمة يفيد بأحقية صوت القاهرة فى تراث ام كلثوم والذى اصدره بالتالى المجلس الاعلى للاعلام. واضاف عبد الفتاح قائلا : ان ما اصدرته صوت القاهرة غير صحيح ومضلل وهناك مستندات تملكها شركة عالم الفن متمثلة فى المنتج محسن جابر تثبت احقيتنا فى تراث ام كلثوم من قبل الورثة. واوضح عبد الفتاح قائلا : اننا اصدرنا بيانا امس وبناء عليه هناك عدة اجراءات يتم اتخاذها من قبل الشركة ضد شركة صوت القاهرة وهى اولا التواصل مع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وتسليمه كافة المستندات المطلوبة والتى تفيد باحقيتنا فى تراث ام كلثوم وخاصة ان المجلس هى الجهة المنوطة التى تفصل بيننا فى هذا النزاع. وكان محسن جابر قد أصدر بيانا امس جاء فيه : "ردا على بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الذى يحذر فيه كل القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التي تبث من داخل مصر، من إذاعة أغنيات المطربة الراحلة أم كلثوم صاحبة لقب "كوكب الشرق"، دون الحصول على موافقة مكتوبة من شركة صوت القاهرة، بصفتها المالكة حصريا لحقوق أغاني المطربة الراحلة، قال المنتج محسن جابر فى بيان له منذ قليل:"إن أغانى أم كلثوم بالقانون ملكى أنا، وأن ما تم نشره من رئيس المجلس الأعلى للإعلام الذى يفيد بأن شركة صوت القاهرة وافته بمذكرة أشارت فيه بأن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بأن شركة صوت القاهرة هي المالك الوحيد للمصنفات المؤداة بصوت أم كلثوم وأن هذا الحكم نهائي وبات، هذا الزعم لا أساس له من الصحة". وأضاف:" إن الحكم الذى أشارت إليه شركة صوت القاهرة لم يرد به مطلقًا أن شركة صوت القاهرة هي المالكة لمصنفات أم كلثوم بل على العكس من ذلك قالت المحكمة إن شركة ستارز للإنتاج الفني هى المالكة لحقوق استغلال هذه المصنفات، وأنها التى صرحت لشركة صوت القاهرة باستغلالها بموجب العقد المؤرخ 17/10/2010 ليس هذا فقط بل إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت بجلسة 31/8/2020 حكمًا بفسخ هذا العقد المؤرخ 17/10/2010مع إلزام شركة صوت القاهرة بأن تؤدي لشركة ستارز مبلغًا قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه تعويضًا ماديًا عن الأضرار الناتجة عن إخلال شركة صوت القاهرة بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد المفسوخ المؤرخ 17/10/2010، ومن ثم فإن ما ذكرته شركة "صوت القاهرة"، لا أساس له من الصحة. وتابع جابر فى بيانه، أنه يقدر ويحترم الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ويتمنى أن يحقق فى هذا الموضوع، وأكد جابر أنه على أتم الاستعداد للاجتماع معه وإطلاعه على كل هذه المستندات تحقيقًا للحقيقة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أخطر القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التابعة للمجلس بأن صوت القاهرة هى المالكة لهذه الحقوق وأن أى تعاقدات تخص هذا المحتوى تتم فقط عن طريق شركة صوت القاهرة، وإلا سوف تتخذ الشركة آسفة كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها حيال أى من القنوات والإذاعات ومواقع الإنترنت التى تبث هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية من شركة صوت القاهرة.

بيان المجلس الاعلى للاعلام :