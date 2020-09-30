تعرفوا على أبرز الأحداث الفنية في شهر سبتمبر 2020

أحداث فنية كثيرة شهدها شهر سبتمبر للعام 2020 ونالت تفاعلاً كبيراً بين رواد السوشيال ميديا، وتصدرها لقاء السيدة فيروز بالرئيس الفرنسي في بيروت، وحفلات اليوم الوطني السعودي 90، الى جانب دخول العديد من النجمات القفص الذهبي وبينهن ديانا كرزون وهبة طوجي وكارلا حداد، بينما ساد الحزن على العديد من نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا بهذا الشهر وأبرزهم المنتصر بالله، وعايدة كامل.

نستعرض معكم أهم الأحداث التي تخللت الوسط الفني لشهر سبتمبر 2020:

حفلات اليوم الوطني السعودي 90

أشعل العديد من النجوم أجواء الصيف مع الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر بحفلات غنائية افتراضية بدون جمهور تم بثها اونلاين في اليوم الوطني السعودي الـ90، وذلك بسبب اجراءات الحماية من فيروس كورونا، ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين تألقوا بهذه الحفلات كل من عبادي الجوهر وعبدالله الرويشد وأحلام وداليا مبارك وماجد المهندس وأنغام وتامر عاشور ونبيل شعيل وآخرين، بينما كان لافتا انهيار الفنانة أحلام بالبكاء تأثراً بغياب الجمهور حيث عبّرت عن افتقاد الجمهور على المسرح.

لقاء فيروز بالرئيس الفرنسي

استحوذت السيدة فيروز على الأضواء بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها في منزلها ونشر الصور لهما من اللقاء في اليوم الأول من شهر سبتمبر 2020، وقدم الرئيس الفرنسي وسام جوقة الشرف للسيدة فيروز خلال لقائه بها، وهو أرفع وسام فرنسي، وقد عبر محبوها عن مدى سعادتهم بعودة الفنانة فيروز إلى الأضواء بعد غياب، وتداولوا صورها بكثافة طيلة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي.

خالد سامي يخضع لعملية زراعة كبد

الفنان خالد سامي أقلق الجمهور عليه في شهر سبتمبر بسبب تدهور حالته الصحية ما اضطر الفريق الطبي الى استعجال عمليته الجراحية وقاموا بزارعة كبد له حيث اتسمت العملية بالنجاح، وطمأن لاحقاً جمهوره على حالته الصحية التي تتحسن.

حقيقة زواج حلا شيحة ومعز مسعود

الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود تصدرا مواقع التواصل في الأسبوع الأخير من هذا الشهر وذلك بعد تداول أخبار حول زواجهما مؤخراً، إلا ان الطرفين تجاهلا هذه الأخبار ولم يعلقان الى الآن حول هذا الموضوع الذي ما يزال ملتبساً على الجمهور.

زيجات النجمات في سبتمبر 2020

شهر سبتمبر شّكل محطة مفرحة للعديد من النجمات اللواتي ودعن العزوبية ودخلن القفص الذهبي، وابرزهن زواج ديانا كرزون من الاعلامي معاذ العمري، زواج زينة مكي من الملحن اللبناني نبيل خوري، زواج الاعلامية كارلا حداد من الشاب وائل قسيس، زواج الفنانة هبة طوجي من الموسيقي إبراهيم معلوف.

اصالة تطلق ألبومها الخليجي "لا تستسلم"

النجمة السورية أصالة طرحت مع الأسبوع الأخير من هذا الشهر ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" بعد فترة من الترويج له، ويعتبر الألبوم الأول لها بعد طلاقها من طارق العريان.

موسم الدراما مشتعل في سبتمبر 2020

ازدحمت المسلسلات الدرامية بهذا الشهر وخاصة الأعمال التي تم تأجيل عرضها سابقا في شهر رمضان بسبب فيروس كورونا، فإنطلق عرض مسلسل "إسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي وحقق في حلقاته الأولى نجاحاً ملفتا، كما تصدرت كندة علوش الترند بمسلسلها "ضي القمر" بعد غياب لثلاث سنوات عن الدراما، ويختتم اليوم مسلسل "دانتيل" للنجمة سيرين عبد النور والنجم محمود نصر، كذلك اختتم عرض مسلسل "شارع شيكاغو" للنجمة سلاف فواخرجي التي وصفت العمل بأنه "انعمل بالدموع".

وفيات النجوم في شهر سبتمبر 2020

حالة حزن كبيرة عاشها الوسط الفني ايضا بهذا الشهر الذي خطف العديد من الفنانين وأبرزهم الفنان الكوميدي المنتصر بالله الذي توفي عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض. كما توفي كل من: الملحن خليل مصطفى، الفنان الجزائري حمدي بناني، الفنان محمد الحمر وهو أحد رواد المسرح الوطني الإماراتي، المنتج المصري محمد زعزع، الشاعر العراقي عادل محسن، الفنان المغربي أنور الجندي، الفنان السوري مروان إدلبي، الفنانة السودانية ستونة، الفنانة المصرية عايدة كامل، الفنان اللبناني سمير حنا، مدير التصوير سمير بهزان.