فيديو إلهام الفضالة تتحدث برومانسية عن نجاح زواجها:"أسير تحت جناح زوجي"

إلهام الفضالة، النجمة الكويتية قررت التحدث عن علاقتها بزوجها خليل التميمي والد ابنتيها الفجر والنور، وذلك خلال لقائها في برنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC4.

إلهام الفضالة تتحدث عن علاقتها بزوجها

إلهام الفضالة بالرغم من أنها لم تتحدث كثيرًا عن حياتها الخاصة وعلاقتها بزوجها، لكنها قررت هذه المرة أن تكشف كواليس العلاقة بينهما وطريقة تعاملهما معًا، وأكدت النجمة الكويتية أن طريقة تعامل زوجها معها لها الفضل في نجاح الزواج، حيث يعاملها وكأنها فتاة صغيرة في العمر، وهذه الطريقة التي جعلتهما يتفادان الوقوع في فخ الروتين الزوجي وفتحت قلب إلهام على الحياة بشكل أكثر، كما أن علاقتهما تتسم بالصداقة أكثر من كونهما زوجين.

إلهام الفضالة وزوجها خليل التميمي

إلهام الفضالة ظهرت عليها ملامح السعادة والخجل في آن واحد عند حديثها عن زوجها الذي كان يرافقها في كواليس تصوير اللقاء الإعلامي، وأكدت أيضًا أنها لا تستطيع القيام بأي شيء دون استشارته، ليس بدافع الخوف، ولكن بدافع الاحترام والحب، ودائمًا ما تسير تحت جناحيه بحسب تعبيرها، مشددة على أنه السند والداعم لها طوال الوقت.

وانتشر مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه إلهام الفضالة بحب عن زوجها، بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بالرومانسية الواضحة بين الزوجين، وحب الفضالة له وإشادتها به.

تفاصيل مسلسل إلهام الفضالة في رمضان 2021

في سياق آخر، كانت النجمة الكويتية قد كشفت عن تفاصيل مسلسلها الجديد "أمينة حاف" الذي تخوض به سباق رمضان 2021، وأوضحت أنها ستؤدي دور سيدة مستفزة تدعى أمينة، تمر بمواقف عديدة في حياتها خلال بداية العمل وتنتقل من حالة إلى حالة حتى تصبح "زوجة رابعة"، كما كشفت عن أنه سيكون هناك بعض المشاهد المليئة بالمشاحنات، خاصة عند اجتماع الزوجات الأربعة معًا.

وكشفت إلهام أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على النجمات اللاتي سيجسدن دور الزوجات الأربعة، لكن تم الاستقرار فقط على الفنان الذي سيلعب دور الزوج، وهو الفنان الكويتي شهاب جوهر، حيث أنه تم اختياره بعد تألقه في رمضان الماضي بدوره في مسلسل "جنة هلي".

إلهام الفضالة كان قد عرض لها مسلسل "الكون في كفة" في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من محمود بوشهري وعبد الله بهمن وشهد سليمان ومرام البلوشي وغيرهم، والعمل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.