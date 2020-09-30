"جوازة ست نجوم" تعود من جديد ضمن مبادرة "المؤلف مصري"

يقدم العرض المسرحى "جوازة ست نجوم" من جديد أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق ١، ٢، ٣ أكتوبر علي مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، و التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي.
عرض "جوازة ست نجوم" تدور أحداثه حول عروسين في يوم زفافهما ..يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل وجرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي وظهور ابنتهما المستقبلية وما يتعرضان له من ضغوط وافكار حديثه وافكار قديمة ويكون قرارهما في النهاية الاعتماد علي نفسيهما وإبعاد الجميع.
العرض بطولة رضا ادريس، رشاد رشدي ، شريهان شاذلي، محمد فاروق ، بيلار سامي ، مروان نور ، ديكور دنيا عزيز، موسيقي شريف ياسر، ومساعدي اخراج ياسمين سعيد ، عبد الرحمن كمال ، تأليف وإخراج احمد مصطفى.
جدير بالذكر ان العرض المسرحى "جوازة ست نجوم" خامس عروض مبادرة "المؤلف مصري" والتي تهدف لتنشيط الحركة المسرحية ودعم وتحفيز المؤلف المصري.
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