نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تدعم الصناعة المحلية بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة ليلى علوي الصناعة المحلية، من خلال مشاركتها بعض الصور لها من أعمالها الفنية وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" قائله: "مش صحيح إن لازم الأدوار الكبيرة تقوم بيها فقط الجهات الرسمية والمؤسسات الكبيرة. دايمًا أنا وأنت وكل واحد فينا قادر يساعد بشكل ما.. قادر يحقق فرق ويمد إيده لفرد وأسرة ومجتمع صغير بيسعى بجهد وشرف وموهبة كبيرة كمان إنه يعيش حياة كريمة.. حبيت جدًا فكرة حملة #حب_المحلي لدعم الصناعات والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة.. ادعموهم واشتروا انتاجهم المصنوع يدويًا بأسعاره المعقولة وجودته العالية وادعمو أصحاب المشاريع الصغيرة لان كل براند كبير بدأ بفكرة وحلم صغير من صاحبه".