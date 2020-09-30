احتفلت راندا رياض مدية أعمال المطربةأنغام وزوجة الفنان محمد الشرنوبي بعيد ميلادها، وذلك بحضور أصدقائها وزوجها. وشاركت "رياض" صور من الإحتفال عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"،قائله: "شاكرة ومباركة بهذه النفوس الجميلة من حولي!شكر خاص لمن صنع هذا الجميل". يذكر أن راندا رياض ومحمد الرشنوبي، قد احتفلا بزواجهما منذ فترة كبيرة، وذلك بحضور أفراد العائلة، والأصدقاء المقربين فقط نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راندا رياض تحتفل بعيد ميلادها بحضور الشرنوبي وهنا شيحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.