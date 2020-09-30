بطلا علاء الدين: كورونا أثرت على المسرحية.. وبدأنا التحضير لها منذ عام ونصف

تعرض حاليا مسرحية علاء الدين على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر وهى من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة تارا عماد(ياسمين)، ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، وإسلام ابراهيم (قفة)، ومحمد جمعة (فرعون).



وحققت المسرحية نجاحا كبيرا وردود فعل قوية، وكان لنا لقاء مع بطلة العرض تارا عماد، والفنان الكبير سامي مغاوري، وحكوا لنا عن كواليس تحضير العمل والصعوبات التى تواجههم وكيف أثرت كورونا على عرض المسرحية.



تارا عماد

قالت الفنانة تارا عماد، إنه في بادئ الأمر حينما عُرض عليها المشاركة في مسرحية «علاء الدين» للفنان أحمد عز، اعتذرت لأنها لم تشارك بالمسرح سوى أثناء المدرسة فقط، وليس لديها قدرات التمثيل والأداء على المسرح.



وأضافت تارا عماد إنها خضعت مع فريق المسرحية للتدريبات لمدة شهرين مكثفين شملت تفاصيل المسرحية كلها، لافتة إلى أن التحضير لشخصية «ياسمينا» جاء كي تلائم الأسلوب المصري، وليست الشخصية التي تم تقديمها في ديزني.



وأوضحت، تارا، أنها كانت متخوفة من المسرح بشدة لأن الأداء يكون مباشر مع الجمهور، ولا يوجد اي فرصة تحتمل الخطأ، لافتة إلى أن أول يوم في عرض المسرحية بكت من شدة الخوف بلقاء الجمهور، لكن بعد لقائها بالجمهور لأول مرة أثناء عرض المسرحية في السعودية، زالت تلك الرهبة وأحبت المسرح بشدة.



كما نوهت بأن كورونا اثر على عرض مسرحية "علاء الدين"، لافتة الي ان جميعهم كانوا قلقانين ومتخوفين على صناع العمل والجمهور.



ولفتت الي انهم ياخذون احتياطتهم بشكل كبير، واوضحت ان صناع العمل رئوا انه من الافضل العودة الي المسرح بنسبة ٢٥٪ افضل من عدم التواجد نهائيا، واكدت انهم سعداء بما حققوه وردود الفعل التي وصلت لهم على العمل.



وأشارت إلى أن كواليس مسرحية علاء الدين للفنان أحمد عز، كانت لذيذة، لافتة إلى أنها كانت متخوفة من العرض لانها عملها الأول على المسرح، ولكن ما وجدته فى الكواليس جعلها تطمئن.



كما كشفت عن نصائح المخرج مجدي الهواري لها، وقالت أنه كان ينصحها دائما بالتحرك على المسرح لإظهار تفاصيل الشخصية أكثر، لافتة إلى أنها تجرأت أكثر بعد عرض المسرحية أكثر من مرة، وبدأت فى تطوير تفاصيل الشخصية التى تجسدها.



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سامي مغاوي



كشف الفنان سامي مغاوري، في لقاء خاص بكاميرا دوت الخليج، عن تفاصيل وكواليس تحضيره لمسرحية «علاء الدين» التي يشارك فيها بجوار الفنان أحمد عز، وعدد آخر من النجوم.



وقال سامي مغاوري، إنه بدأ التحضير للمسرحية منذ عام ونصف العام، وعندما قرأ السيناريو أعجبه القصة والفكرة، لكنه لم يكن يتخيل أن تخرج المسرحية بهذا الشكل المبهر، مشيرًا إلى أن أداءه ونجهيزه للشخصية كان يتغير خلال فترة التحضير، في كل مرحلة من مراحل البروفات.



وأضاف أن عددا كبيرا من المشاهدين كان يشعر بالانبهار في العرض ويؤكد أنها تتماشى مع العروض المسرحية العالمية، مؤكدًا أن أحد عوامل نجاح هذا العرض هو غياب البيروقراطية، التي عانت منها مسارح الدولة، وفرضت قيودا على الإبداع الفني.



وأكمل أنه كان حريصا ان يظهر شخصية السلطان بكل تفاصيلها، واضاف انه على مدار مدة عرض المسرحية كان دائما يضيف اشياء جديدة على الشخصية سواء كان في الملابس او المكياج.



وأكد أن كل من شاهد العرض انبهر به، واكد ان مسرحية علاء الدين عرض مصرى اصيل صرف عليه جيدا حتى يليق بعودة المسرح.