تعرف على أحداث الحلقة الـ19 من "قوت القلوب" قبل بدء الحلقة الـ20

شهدت الحلقة الـ19 من الجزء الثاني لمسلسل "قو القلوب" عدد من الأحداث الشيقة التي لاقت إعجاب الجمهور ويرصد "دوت الخليج الفني" هذه الأحداث قبل بدء الحلقة الـ20.

ظهرت قوت وهي ماجدة زكي في بداية الحلقة وهي تبكي، بسبب عزة ووجد عوض فاتن ولكنها لم تعد إلى المنزل وكان خالد نجل قوت غاضبا جدا بسبب تجربة شقيقته التمثيل مرة أخرى وذلك بالتزامن مع حفل زفاف شقيقها.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.