أكرم حسني يستعيد ذكري وفاة والده

حيث نشر صورة كريكاترية مرسومة لوالده عبر حسابه بإنستجرام، وكتب : زي النهارة من كام سنة كان بيبقي عيد ميلاد أحن أب في الدنيا .. رغم إني مش محتاج مناسبة عشان أفتكره لأنه ديما في بالي وبفكر فيه وبدعيله ، لكن الفترة الماضية بلاقي ناس بتبعتلي رسومات له في منتهي الجمال فأنا قولت أهديهاله النهاردة في عيد ميلاده وأشكر الفنانين اللي رسموها.. عيد ميلادك في الجنة يا حبيبي.
والجدير ذكره أن أكرم حسني تعاقد مؤخرًا علي بطولة فيلم"العميل صفر" والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي مع بعض مشاهد الأكشن، ورفض أكرم حسني الاستعانة بدوبلير، وسيقوم بتقديم مشاهد الأكشن بنفسه.
فيلم"العميل صفر" بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، بيومي فؤاد، لبلبة، محمد علاء، دارين حداد، ومن تأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي.
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