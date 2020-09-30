نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إفساد حفل زفاف نجل ماجدة زكي.. تعرف على أحداث الحلقة ال20 من مسلسل "قوت القلوب" في المقال التالي
تم إفساد فرح شقيق خالد نجل قوت وهي ماجدة زكي وتحدث خالد مع والدته عن معاناته بسبب ذلك وطلبت والدة جنة من خالد الزواج منها لكي يحميها من والدها وانتهت الحلقة بنهاية مرضية للجميع.
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.
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