ابنة أصالة تكشف حقيقة إصابة والدتها بفيروس كورونا

حالة من الجدل الواسع شهدتها الأيام القليلة الماضية خاصةً بعد إعلان شقيق أصالة "أنس نصرى" إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر حسابه على إنستجرام.
وكان هذا الخبر ما دفع ابنة أصالة "شام الذهبى" للرد على ما يتردد بشأن إصابة أصالة ونقل العدوى لها من شقيقها، مؤكدة عبر حسابها على إنستجرام "كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير".
وأكدت شام "والدتى وأشقائى بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوی کورونا من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا، حيث أكدت على أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة لأنه كان مسافرا".
وكان أنس كتب عبر حسابه على انستجرام "استلمت نتيجة تحليلي الخاصه بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي ، سألتزم الإنعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله ، أراكم قريبا بصحة وعافية".
ويشار إلى أن الفنانة أصالة طرحت منذ أيام ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" والذى لقي ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض للعمل خاصةً أن هناك أغنية "رفقا" أثارت حالة من الجدل بسبب اقتباسها بعض الكلمات من حديث شريف.
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