تيم حسن وسلاف فواخرجي والنجوم يودعون الفنان السوداني ياسر عبد اللطيف برسائل مؤثرة

وفاة الفنان السوداني ياسر عبد اللطيف عن عمر يناهز 50 عام تسببت في حالة حزن كبيرة في الوسط الفني السوري والذي شهد تواجد الراحل به في سنوات مسيرته الفنية.

نجوم الفن ينعون ياسر عبد اللطيف بكلمات مؤثرة

وتوفي ياسر عبد اللطيف أمس في إحدى المستشفيات بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد إصابته بنزيف حاد في المخ، ورحل عن عمر يناهز 50 عام وبعد مسيرة فنية متميزة قدم بها عشرات الأعمال والأدوار الشهيرة، بالإضافة إلى عمله في تدريس مهنة التمثيل والفنون المسرحية.

واشتهر الفنان الراحل ياسر عبد اللطيف بأدواره البارزة في الدراما التاريخية والسورية ومنها دور بلال بن رباح في مسلسل "قمر بني هاشم"، ودور "النجاشي" في مسلسل "عمر"، ودور ياقوت في مسلسل "الزير سالم"، بالإضافة إلى أدواره في مسلسلات "كيلوباترا" و"حديث المرايا" وغيرها، وكانت آخر أعماله في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع يحيى الفخراني في 2012.

تيم حسين وشكران مرتجى ينعيان ياسر عبد اللطيف بكلمات مؤثرة

ونعى عدد من النجوم الفنان السوداني الراحل ياسر عبد اللطيف وعلى رأسهم تيم حسن والذي نشر صورته ونعاه قائلا:" رحم الله ياسر عبد اللطيف تعازي لأسرته ولمحبيه وللسودان الحبيب، عاش في بلده سوريا طالبا وأستاذ في معهدنا العالي للفنون المسرحية فممثلا قديرا محبوبا ومحترما من الجميع .. البقاء لله".

وكشفت شكران مرتجى عن مزاملتها لياسر عبد اللطيف في معهد الفنون المسرحية وقالت في نعيها له:" ليش يا ياسر اليوم نقصنا واحد من الدفعة، شو صعبة أوف لو ما بنشوف بعض ليش يا ياسر هالقلب والله تلف من الوجع، والفراق أخ يا زول أخ يا أسمراني اللون، الله يرحمك.. راح ياسر".

باسم ياخور وسلاف فواخرجي يودعان ياسر عبد اللطيف

ونفس الحال بالنسبة إلى باسم ياخور والذي نعى ياسر عبد اللطيف بكلمات مؤثرة وقال:" زميل الدراسة وخريج دفعتنا ياسر عبد اللطيف المحب الجميل القلب والروح في ذمة الله رحمك الله يا ياسر واسكنك فسيح جناته"، ونعته الفنانة سوزان نجم الدين وقالت:"لروحك الرحمة والسلام".

ونشرت الفنانة سلاف فواخرجي مشهداً للفنان الراحل ياسر عبد اللطيف في مسلسل "كيلوباترا" وقالت في نعيها المؤثر:" وداعا يا صديقي الجميل.. إلى مكان أجمل وأفضل وأنقى.. كما كنت تهرب دائما إلى ذلك المكان في خيالك بعيدا عن الأرض وما عليها من قسوة.. كل العزاء لعائلتك وأصدقائك ومحبيك ونحن كل هؤلاء".

وقال الفنان مصطفى الخاني في نعيه للممثل السوداني الراحل ياسر عبد اللطيف:" أ ياسر عبد اللطيف، لروحك الطيبة الف رحمة، درّسني عندما كنت طالب تمثيل، و كان حينها مساعد مدرس، وكان كتلةً من الحماس والطاقة والطيبة، ورغم أنك كنت ياقوت الزير سالم وكنت دائماً متلألئاً كالأحجار الكريمة، ولكنّ الأيام لم تنصفك ولم تعطك حقك، كما دوت الخليج مع الكثيرين، أو كما نحن مع الكثيرين".