وفاة طفل جون ليجند وكريسي تيجن بعد لحظات من ولادته.. صور

صُدمت عارضة الأزياء الأمريكية "كريسي تيجن" وزوجها المغني الأمريكي "جون ليجند"، بإعلان وفاة مولودهما؛ جراء تعرضه لنزيف شديد أثناء الولادة رغم محاولات إنقاذه بنقل أكياس دم.

ونشرت "كريسي تيجن"، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي تنهمر في البكاء هي وزوجها، وهما يحملان مولودهما ويلقيان نظرة الوداع عليه.

وكتبت كريسي تيجن رسالة مؤثرة "نحن مصدمون ونشعر بآلام كبيرة لم نشعر بها من قبل، نحن لم نتمكن من إيقاف النزيف وإنقاذ حياة طفلنا بالرغم من نقل أكياس الدم ولكنها لم تكن كافية".

وأضافت "في العادة نحن لا نطلق أسماء على أطفالنا إلا بعد ولادتهم، ولكن هذا الطفل أطلقنا عليه اسم جاك، جاك فعل كثيرا لكي يبقى معانا ولأنه كان وسيظل".

وتابعت كريسي تيجن "أعتذر لجاك لأن اللحظات القليلة التي عاشها في الحياة كانت مليئة بالصعوبات وسنظل نحبك دائما.. اشكر كل الناس التي أرسلت إلينا رسائل حب ودعم نحن نحبكم ونقدركم كثيرا".

وقدم عدد من نجوم هوليوود العزاء لـ كريسي تيجن وجون ليجند في وفاة طفلهما.