منال عبد اللطيف تنتقل لقناة المحور بعد نجاح كلام هوانم

شاركت منال عبداللطيف، بالسينما في عدد قليل من الأفلام مثل (البوليس النسائي، الأغبياء الثلاثة، استقالة ضابط شرطة، حنحب ونقب، ولا في النية) وغيرها من الأعمال.

كما شاركت منال عبداللطيف، في مسرحيات أخويا هايص وأنا لايص مع سمير غانم ومسرحية الرجاء إنقاذ عبد المتجلي، وكان آخر أعمالها مسلسل "كيد النساء" عام (2011) ثم اعتزلت الفن وارتدت الحجاب.

بعد اعتزال منال عبداللطيف، بأربعة أعوام عادت للأضواء مرى أخرى كإعلامية، وشاركت في تقديم برنامج "كلام هوانم" عبر قناة الحدث اليوم.