284 مليوناً و900 ألف دولار إيرادات فيلم Tenet حول العالم

حقق فيلم Tenet ايرادات بلغت 284 مليونا و 900 الف دولار أمريكي في جميع انحاء العالم ، بعد مرور شهرين ونصف على طرحه.

حصد في الولايات المتحدة الامريكية مليون دولار امريكي 243,700,000 مليون دولار امريكي اما في اسيا وافريقيا واوروبا وصلت ايراداته الى 41 مليونا و 200 الف دولار امريكي.



كان الفيلم قد تم تأجيله لعدم مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم تحديد عدة مواعيد سابقة لعرضه ولكن سرعان ما تم تأجيل عرضه عدة مرات.

الفيلم من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.

اما عن سبب الايرادات الضعيفة لفيلم Tenet في السينما العالمية ، رغم توقعات ان الفيلم كان سيصبح واحد من اعلى الافلام ايرادا في السينما الامريكية، اولا جائحة فيروس كورونا التي ضربت الصناعة السينمائية على جميع المستويات وادت الى خسارة كبيرة .

والسبب الثاني هو تسريب الفيلم على الانترنت قبل طرحه وترجمته لعدة لغات مثل العربية والالمانية والكورية وهو ما تسبب في حالة ضعف الاقبال على الفيلم في السينمات.