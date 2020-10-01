في ذكرى ميلاد أمين الهنيدي.. عراف تنبأ بنهايته المأسوية

يوافق اليوم الخميس 1 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل وصانع البهجة أمين الهنيدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1925 بمدينة المنصورة، وظهرت موهبته الفنية وهو طفل صغير حيث برع آنذاك في تقليد وغناء مونولوجات الفنان الراحل إسماعيل يس وثريا حلمي.

في منتصف حياته، سيطرت على أمين الهنيدي، هواجس الوفاة ولهذا السبب ذهب إلى العديد من الأطباء لكنهم لم يكتشفوا إصابته بأي مرض مما جعله يضطر للذهاب إلى عراف حيث فاجأه بكلمات صادمة فقد أخبره بأنه سيصاب بمرض خطير سينهي حياته، وكانت لتلك الصدمة تأثيرها الخطير عليه.

وعاش أمين الهنيدي، سنوات وهو متأثر بـ العراف، رافضا نصائح كل من حوله بعدم تصديق هذه الخرافات، ولكنه في بداية ثمانينيات القرن الماضي، اكتشف "الهنيدي" إصابته بمرض سرطان المعدة مما جعله يتغيب كثيرا عن عمله الفني وتراكمت عليه الديون وأصيب بالاكتئاب.