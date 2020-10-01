الناس الرايقة.. شاهد | نسرين أمين ويسرا والعسيلي ونجلاء بدر من إحدى السهرات

نشرت الفنانة نسرين أمين فيديو جديدة لها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة نسرين أمين، في الفيديو بصحبة عدد من الفنانين من ضمنهم يسرا والعسيلي ونجلاء بدر وغيرهم على أغنية الناس الرايقة.

وارتدت الفنانة نسرين أمين توب باللون الأسود مكشوف من منطقة البطن وبنطلون مخطط باللون الأبيض والأسود.

وتركت الفنانة نسرين أمين شعرها الأسود بطريقة انسيابية مع هذه الإطلالة وهو ما زاد من جمال أناقتها.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل "لما كنا صغيرين‎ "‎الذى عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة. مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎

وتخرجت نسرين من قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى (استوديو الممثل) من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم (احكي يا شهرزاد)، ومن بعدها شاركت في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: (أبواب الخوف، شربات لوز، ذات، السبع وصايا، سجن النسا، عائلة زيزو).