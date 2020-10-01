السبت.. خالد النبوي ضيف SNL بالعربي

يحل الفنان خالد النبوي ضيفا هذا الأسبوع من برنامج "SNL بالعربي" عبر قناة ON.

طرحت صفحة منصة Watch It إعلان الحلقة التي يتم عرضها يوم السبت، ويشارك خالد النبوي خلالها في عدد من الاسكتشات الكوميدية مع فريق ممثلين البرنامج.

من ناحية أخرى نشر الفنان خالد النبوى صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "قمر 14" الذي تعاقد على بطولته مؤخرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وظهر "خالد النبوى" مع المخرج هادي الباجوري، والفنانة شيرين رضا على شاطئ البحر خلال تصوير الفيلم وعلق قائلًا "قريبًا قمر 14".

فيلم "قمر 14" تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر عرضه في 2021.

آخر أفلام خالد النبوي التي عرضت بدور العرض السينمائية هى "يوم وليلة" الذي عرض ضمن موسم نصف العام السينمائي في يناير الماضي ثم توقف عرضه بسبب فيروس كورونا وأعيد عرضه قبل أسابيع مع إعادة افتتاح دور العرض وانحسار فيروس كورونا وشارك في بطولته درة التونسية.

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كانت آخر أعمال النجم خالد النبوى الدرامية مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عُرض مؤخرًا ولاقى نجاحا كبيرا.