ليلى علوي في أحدث ظهور لها مع أحمد السقا ومحمد الصغير

وظهرت ليلي علوي في الصور بصحبة أحمد السقا ومحمد الصغير.
وارتدت ليلى علوي بلوزة باللون الابيض وبنطلون جينز مما جعل إطلالتها راقية وأبرزت جمالها.
كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها مما تناسب مع إطلالتها الجذابة.
كما وضعت إكسسوارات و ارتدت سلسلة باللون الفضي وانسيال وخاتم بنفس اللون مما جعل إطلالتها مميزة.
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يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي2020
وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو من إخراج يسري نصر الله.
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