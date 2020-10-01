بإطلالة كاجوال.. ساندي تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

وظهرت ساندي بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار مرتدية كاب باللون الأسود، وجاكت جينز وتيشرت باللون الأبيض و بنطلون باللون الأحمر وعلقت قائلة "صباح الفل".

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

-قمر يا ساندي

-شكلك يجنن

-صباح الجمال

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها.

وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.