في عيد ميلاد بهاء سلطان.. نشأ في حدائق القبة وتزوج من خارج الوسط الفني

يحتفل الفنان بهاء سلطان، الخميس، بعيد ميلاده الـ47، حيث يعد واحدًا من أبرز المطربين على الساحة، وبالرغم من ابتعاده عن الفن لسنوات بسبب مشاكل إنتاجيّة، إلا أن هذا الابتعاد لم يؤثر على حب الجمهور له، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه: - بهاء فتحي عبد الله سلطان. - من مواليد منطقة حدائق القبة في القاهرة لأب مصري وأم بحرينية. - حاصل على بكالوريوس من كلية التربية الموسيقية. - اكتشفه المنتج نصر محروس، والذي أنتج له أولى أغانيه أحلف. - تزوج من خارج الوسط الفني. - لديه طفلتان توأم وهما كاندي وكادي. - وصل عدد ألبوماته 6 ألبومات كان آخرها عام 2014. - غنى أكثر من 5 تيترات لأعمال درامية وسينمائية أبرزها دوران شبرا.

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