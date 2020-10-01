آشر يستقبل مولودته الجديدة من حبيبته Jenn Goicoechea

أعلن النجم العالمي آشر عن استقباله لمولودته الجديدة من حبيبته Jenn Goicoechea من خلال صورة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهر آشر في الصورة وهو يمسك يد طفلته التي اطلق عليها اسم Sovereign، وعلق قائلا: "نحن نشعر بالحب والامتنان لوصول ابنتنا الجميلة Sovereign".



وكان آشر دخل في علاقة مع Jenn Goicoechea في أكتوبر الماضي، بينما تم الإعلان عن الحمل في الصيف بعد أن شوهدت حبيبة مغني الراب الشهير ببطن منتفخ اثناء تجولهما في شوارع غرب هوليوود.

وتعد هذه الطفلة هي ثالث ابنة لـ آشير، حيث لديه ابن يدعى usher v الذي يبلغ من العمر 12 عاما وNiveya يبلغ من العمر 11 عاما.

آشر هو مغني امريكي اشتهر بأغاني ار ان بي منذ بداية التسعينات، وحقق شهرة كبيرة منذ بداية الألفية الجديدة، وحصد جائزة الـ جرامي لأفضل أداء راب.

يشار إلى أن آشر من ضمن النجوم العالميين الذين زاروا مصر في السنوات الأخيرة، وبالأخص واحة سيوة التي قضى فيها إجازاته خلال عام 2018.

ونشر آشر صورًا له وهو يستمتع بالمناظر الخلابة من أعلى قمة جبل، وأخرى أمام إحدى البحيرات، وتظهر في الصور، الطبيعة الخلابة لواحة سيوة.

