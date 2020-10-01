وتابعت هبة في تصريح لصدى البلد، أن فكرة عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني أفضل لأن الجمهور لديه وقت كاف لمتابعة العمل بالإضافة إلى أنه ليس هناك عدد كبير من الأعمال الفنية في هذه الفترة.
وأضافت: سعيدة بردود الأفعال التي وصلت لي عن العمل خاصة أن هذه التجربة جديدة علي ولم أقدم الشخصية من قبل.
"الوجه الآخر" يعد ثاني بطولات ماجد المصرى في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، ويشارك فى بطولته نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.
وقدمت هبة الأباصيرى آخر أعمالها مسلسل "علامة استفهام" العام الماضى، مع النجمن محمد رجب، وشارك في بطولته كل من ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، محمود البزاوى، جيهان خليل، عبد الرحمن أبو زهرة، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج سميح النقاش، إنتاج سينرجى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هبة الأباصيري: أفضل عرض الأعمال الدرامية خارج الموسم الرمضاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.