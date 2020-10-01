داي ليم: سعيد بمشاركتي بفيلم "The Vanguard"

عبر الفنان الكوري داي ليم عن سعادته بالمشاركة في فيلم "The Vanguard" الذي يجسد بطولته الفنان العالمي جاكي شان، وعرض بالسينمات في الصين أمس الأربعاء.
وقال "داي ليم" في بيان له، فيلم "The Vanguard" يعطي للمشاهد صورة مشبعة بالأماكن الطبيعية حيث تم تصويره في عدد كبير من دول العالم، وكانت تجربة ممتعة وفرصة كبيرة لي في عالم هوليوود فهو أول فيلم أشارك به بهذه الضخامة الإنتاجية".
وتابع "داي ليم": "أجسد دور أحد أفراد مجموعة إرهابية يسعى جاكي شان للقضاء عليها، بعدما أصبح مستهدفا من قبل منظمة إرهابية تعد الأكثر دموية في العالم".
تدور أحداث فيلم "The Vanguard" حول كيفية القضاء على الإرهاب في العالم، وتم تصويره فى عدة دول منها لندن ودبي والصين والهند، وقام بإخراجه ستانلي تونج وهو من أهم المخرجين في العالم وفي الصين اشتهر بإخراج أبرز أفلام جاكي شان، وأشهرها "Police Story 4" عام 1996، وفيلم "The Myth" عام 2005.
يذكر أن داي ليم شارك في عدد من الأعمال الدرامية الصينية منها مسلسل "My amazing boyfriend"، ومسلسل "Skate Into Love"، وتعد مشاركته مع جاكي شان بفيلم "The Vanguard" هي الأولى في هوليوود.
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