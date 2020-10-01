مدحت صالح يغنى احلموا مع نجوم نادي سبورتنج

في تجربة جديدة وغير مسبوقة يغني النجم الكبير مدحت صالح (احلموا) من كلمات الشاعر الكبير عماد حسن والحان الملحن الكبير مدحت الخولي ديو مع نجوم نادي سبورتنج الرياضي الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقات المواهب sporting's got talent، مؤكدًا دعمة الصادق لفكرة تبني المواهب الجديدة والاستمرار في دعمهم حتى تثبت هذه المواهب قدرتها على المشاركة الفعلية في الساحة الغنائية بأفكار جديدة وطموحات مخلصة.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم الفنان "مدحت صالح" وجائزة الإبداع عن مجمل أعماله ضمن تكريمات المهرجان في دورته الثامنة، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

وعلى جانب آخر، طرحت شركة "مزيكا" على يوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو أحدث أغنية سنجل للمطرب الفنان مدحت صالح والذى يحمل عنوان "قربلى" من كلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق.

دارت فكرة الأغنية في إطار من الحب و الرومانسية، وتم التصوير داخل أحد ستوديوهات الصوت أثناء تسجيل مدحت للأغنية.. وقد حضر التسجبل المنتج الكبير محسن جابر والمنتج محمد جابر وشقيقه المهندس مصطفى جابر، وشارك الجميع فى تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء التسجيل.

وحقق الفنان مدحت صالح نجاحات كثيرة فى تعاونه مع المنتج الكبير محسن جابر وشركة عالم الفن ومزيكا فى منتصف التسعينيات وما بعدها من خلال العديد من الألبومات التى من بينها "وعدى" و"الله ياسيدى" و"جاى على نفسك ليه" وحبك خطر" واستنى" .. يقول مطلع أغنية "قربلى":