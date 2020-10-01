بعد قليل.. بث مباشر مع الفنان أحمد فلوكس على فيسبوك وإنستجرام موقع دوت الخليج

يحل الفنان أحمد فلوكس بعد قليل ضيفًا على موقع دوت الخليج في بث مباشر على الحساب الرسمي لموقع دوت الخليج على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام.

اللقاء هو الأول لـ أحمد فلوكس بعد عودته إلى زوجته الأولى وأم ابنه الوحيد بعد سنوات طويلة من الغياب.

ويكشف أحمد فلوكس في اللقاء تفاصيل أعماله الفنية الجديدة، إنتاجا وتمثيلًا وغناء، كما يتحدث عن أبرز القضايا المثارة حاليًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أحمد فلوكس اتجه مؤخرا لعالم الغناء، كما أسس شركة إنتاج خاصة من المنتظر أن تظهر باكورة أعمالها الفنية قريباً.

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان أخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.