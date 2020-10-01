حمادة صميدة بعد تعرضه للتنمر.. في حوار لصدى البلد: الناس مبترحمش وولادي ملهمش ذنب

اشتغلت في جراج ومخزن أنابيب قبل التمثيل

أعشق الزعيم ونفسي أمثل مع أحمد حلمي

تعرض الفنان حمادة صميدة "للتنمر" بعدما نشر مجموعة صور له برفقة أولاده، عبر "السوشيال ميديا" وتفاجأ بتعليقات مسيئة وتنمر كبير، هذا الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته النفسية.

وحدثنا "صميدة" في حوار خاص لموقع "دوت الخليج" الإخباري عن قصته مع التنمر، وكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد مع الفنان أحمد آدم.

* ما رد فعلك بعد تعرضك للتنمر بسبب صور أسرتك؟

الناس لا ترحم أحدا والأمر الذي أغضبني كثيرا هو التنمر على أولادي الصغار، لأن ليس لهم ذنب في هذا الكلام، أنا يمكنني تحمل مشاهدة وقراءة هذه التعليقات المسيئة وأشعر معها بالحزن الشديد وأكون في حالة دهشة، أين قلوب الناس؟!.

لكن أطفالي الصغار كيف يمكنهم تحمل ذلك أو حتى إدراكه.

* حدثنا عن مشاريعك الفنية المقبلة؟

أعمل الآن على فيلم جديد مع الفنان الكبير أحمد آدم بعنوان "صابر ومرعي"، من إخراج أكرم فريد وإنتاج أحمد السبكي، بالإضافة لمشاركتي بدور في مسرحية "مسرح مصر" مع الفنان أشرف عبد الباقي، وكنت سعيد جدا بمشاركتي في فيلم "الخطة العايمة".

* ما سر حبك للفنان عادل إمام؟

سر حبي الكبير للفنان عادل إمام كان بسبب أول لقاء بيني وبينه في "مدينة الإنتاج الإعلامي، عندما أعجب بموهبتي، وقال لي "انت هاتبقي نجم كبير "بس متنسانيش" وهو يحبني كثيرا، وأحب أيضا نجله الفنان محمد إمام لأنه يساعدني كثيرا، ويقدم لي النصائح حتى أبدع في لعب "الأدوار" وكنت سعيدا بتعاوني معه في مسلسل "لمعي القط".

* ما الفنان الذي تريد أن تشارك معه في عمل فني؟

أحب جميع الوسط الفني لكنني أتمنى أن يجمعني عمل مع الفنان أحمد حلمي، لأنه فنان راق ويقدم للجمهور أعمال فنية بشكل مختلف.

* كيف كانت بدايتك الحقيقية؟

بدايتي الحقيقة هي مشاركتي في فيلم "زنقة ستات" مع الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم، هذا الفيلم كان نقطة تحول في حياتي.

* ما مهنتك قبل دخولك مجال الفن؟

منذ الصغر وأنا أحب تحمل المسؤولية، لذلك كنت أعمل في سن الثانية عشر من عمري في أحد "الجراجات" وبعدها ذهبت للعمل في "مستودع أنابيب" قبل دخولي مجال الفن.