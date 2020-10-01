اللهم أذقنا السعادة.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شهر جديد لا نعلم خفاياه ولكننا نعلم من مدبره ونثق به اللهم اجعله خيرًا وأذقنا السعاده فيه وأبعد عن كل شر وسوء ومرض".
كشفت الفنانة ريم البارودي عن سر "إعوجاج" فمها خاصة أن تلك المشكلة يلاحظها الجمهور ويتهمها بسببها بأنها "بتدلع"، مؤكدة أن لديها عيب خلقي في فمها، وأنها لا تقصد "الدلع" على الإطلاق.
وأكدت "ريم"، فى لقاء ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أنها كانت تعاني من "السمنة" في فترة من فترات حياتها، لكنها تخلصت منها، معقبة "كنت تخينة جدًا، ومكنتش بزعل لأن مفيش حاجة تعيبنى.. بالعكس بحب الناس وبقول للناس أنا كنت تخينة وخسيت وأنا أخدت قرار إني لازم أبقى شكل تانى".
وتحدثت البارودى عن تعاملها مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة "كنت الأول برد على السوشيال ميديا وقررت أعمل بلوك على طول وأنا سهل قوى تستفزينى وسهل جدا وحقيقى".
وتذكرت موقفا مؤثرًا لها، قائلة "كنت بعمل عمرة وكنت فرحانة جدًا وفضلت فترة طويلة معملتش عمرة ولقيت ناس بتشتمني وبتشتم حواجبي وفمى وأنفى وابتديت أرد ولقيت وفاء عامر بتقولي مترديش عشان متضيعيش العمرة".
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