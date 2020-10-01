طلال سام يشارك في سلسلة "إكس" للأفلام القصيرة

ينتظر الفنان الكويتي طلال سام، طرح سلسلة من الأفلام القصيرة التي يشارك بها بعنوان "إكس" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، يوم ٣١ من أكتوبر الجاري.

وطرحت مؤخرا الشركة المنتجة لـ"إكس" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، الفيديو التشويقي لسلسلة الأفلام، وتم تصوير المشاهد بالكامل في الكويت.

والأفلام بطولة طلال سام، وعبدالرحمن اليحيوح، ومجموعة من الفنانين الكويتين، وتظهر أحداث السلسلة في إطار من الإثارة والتشويق، وهي مستوحاة من قضايا اجتماعية كل فيلم مختلف من حيث القصة والشخصيات، والارتباط الوحيد بينهم هو الشخصيات الأساسية، والأفلام من إنتاج شركة "بالمخبة".

يذكر أن طلال سام شارك في أربعة أعمال مسرحية مع المخرج محمد الحملي، منهم مسرحية "سوبر آر"، ويعد أحد مشاهير السوشيال ميديا في الكويت.