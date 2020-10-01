المركز القومي للسينما يعرض أفلام معركة الوعي بنادي سينما رموز مصرية. في إطار احتفالات المركز القومي للسينما "برئاسة السيناريست" محمد الباسوسى " بانتصارات أكتوبر المجيدة يعرض نادي سينما رموز مصرية مجموعة افلام (معركة الوعي) للمخرج "مختار علي". يقام نادي سينما رموز مصرية بنادي الياسمين ٣ التابع لإدارة النوادي بالقوات المسلحة يوم السبت القادم الموافق ٣ أكتوبر. والدعوة عامة لمحبي وجمهور السينما في تمام السادسة مساء بنادي الياسمين ٣ بمدينة المستقبل طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المركز القومي للسينما يعرض أفلام معركة الوعي بنادي السينما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.