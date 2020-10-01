الفنان محمد صبحي: أشكر وزيرة الهجرة على إطلاق مبادرة ”اتكلم مصري”

وجه الفنان القدير محمد صبحي، ضيف شرف فعالية إطلاق مبادرة "اتكلم مصري"، الشكر للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لإطلاقها تلك المبادرة التي نستكمل بها مواجهتنا للحفاظ على الهوية الوطنية المصرية، في ظل محاولات لتفريغ مجتمعنا من هويته.

وأضاف صبحي أن مشكلة الحفاظ على اللغة ومن ثم الهوية كانت تشغله دائما منذ مسلسل يوميات ونيس، وناقش في عدد من الحلقات أهمية الحفاظ على اللغة العربية، مؤكدا أن مبادرة "اتكلم مصري" تحتاج إلى تضافر للروافد الحقيقية بين الإعلام والثقافة، حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المنشودة من هذا السعي الهام.

وأشار صبحي إلى ضرورة تقديم أعمال فنية راقية تساعد على الحفاظ على هويتنا المصرية، ويجب ان نتصدي لتلك الأعمال التي تنتهج نمطا جديدا من المفدرات وتعد دخيلة على اللغة العربية الراقية، وعلينا جميعا التصدي للانفلات الثقافي الذي نشهده الآن.

كانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أعلنت رسميًا إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" ودخولها حيز التنفيذ، في فعالية نظمتها الوزارة صباح اليوم الخميس بحضور السيد وزير الدولة للإعلام، وكبار الشخصيات والإعلاميين وكُتاب الرأي.

وجدير بالذكر أن مبادرة " اتكلم مصري" تستهدف ترسيخ مفهوم الهوية المصرية في أبناء مصر بالخارج من خلال تعليم اللغة العربية بشكلها المصري البسيط، للأجيال الناشئة من المصريين بالخارج، ويتم العمل خلالها على تقديم محتوى بسيط يتناسب مع هذه الفئة العمرية، في شكله ومضمونه بالاعتماد على نشر الكلمات العربية الشائعة، وتعليم أحرف اللغة العربية كذلك عمليات الدمج بين هذه الأحرف كي نصل لمرحلة تكوين الكلمة، من خلال أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة، إضافة إلى خلق قصص وأغان وفيديوهات تتضمن هذا المحتوى.