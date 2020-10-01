نرمين الفقي تنشر صورة برفقة عائلتها

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهوها بصورة جديدة وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت نرمين قائلة برفقة عائلتها و علقت قائلة : عائلتي العظيمة بحبكم و ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: جميلة فى كل الأوقات - ماشاء الله - طول عمرك جميلة اقرأ أيضا: و كانت قد نشرت نرمين الفقي فيديو لها مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مسلسل " بنات عمرى بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية. وعلقت نرمين الفقي على الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة" ياحبيبتي يا حبيبتي ربنا يرحمك ". يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3". حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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