دوت الخليج يكرم أحمد فلوكس.. صور

وأيضا:
وتطرق أيضا إلى كواليس أعماله الجديدة سفينة نوح وبأمر الحب، وتفاصيل تكوينه شركة انتاج فنى.
وبعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الممر، كشف أحمد فلوكس العديد من الأسرار عن العمل، ونيته للاستمرار فى تقديم الأعمال الوطنية أو الحربية مجددا.
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