بإطلالة جذابة .. رولا سعد تثير الجدل عبر إنستجرام

وظهرت رولا سعد بإطلالة جذابة، بجاكيت باللون الفسفورى ونظارة شمس ملفتة. وعلقت قائلة :"‏ابحث عن سعادتك دائمًا فالحاضر لا يدوم والماضي لا يعود وهكذا هي الحياة". اقرأ أيضًا: وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب. أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.

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