شاهد هانى رمزى من أحدث ظهور له مع اللاعب محمد صبحى

شارك النجم هاني رمزى صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هانى رمزى فى الصورة برفقة اللاعب محمد صبحى.

وكتب هانى رمزى معلقًا على الصورة: "سعدت النهاردة بلقاء كابتن محمد صبحى #الكوره #كوره_القدم".

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وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصري، التى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هاني رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي أحبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، ألف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.