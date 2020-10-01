الشاب فضيل يعود بأغنية إيستوار شابة.. فيديو

أصدر "أمير الراي" الشاب فضيل، جديد أعماله الفنية، المتمثل في أغنية "إيستوار شابة"، التي طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتشكل هذه الأغنية المستوحاة من تراث فن الراي الجزائري، تكريما وتقديرا للفنان الجزائري الشهير الشيخ المازوزي، وهو أحد رواد هذا اللون الموسيقي خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي.

وتعاون الشاب فضيل، خلال هذا العمل، مع الموزع المغربي المنحدر من مدينة وجدة، هشام خاتير، الذي منح للأغنية روحا جديدة، من خلال إضافة لمسة شبابية عصرية.

إلى ذلك اختار الشاب فضيل، تصوير فيديو الكليب عمله الجديد، بمدينة الرباط، تحت إشراف المخرج المغربي رشيد نيبو، في ديكور داخلي، بسبب الظرفية الحالية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



من جهة أخرى، يستعد "أمير الراي"، لولوج عالم التمثيل من جديد، من خلال عمل درامي سيجمعه مع وجوه تلفزيونية مغربية، ينتظر أن يشرع في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويرتقب أن يقدم الشاب فضيل، في الأسابيع المقبلة، عملا مشتركا "ديو" مع فنانة جزائرية، وعمل مشترك "ديو" آخر مع فنان مغربي.

تجدر الإشارة إلى أن احدث عمل مشترك "ديو" قدمه الشاب فضيل، جمعه مع الفنان الفلسطيني محمد عساف، نجم برنامج "آراب أيدول"، والذي حقق نسب متابعة عالية على المنصات الرقمية.