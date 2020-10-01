مكسر الدنيا ورافع اسم بلدك.. يوسف الشريف يهنئ تريزيجيه بعيد ميلاده

يستضيف فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصريين محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، نظيره ستوك سيتي، اليوم، الخميس، في تمام الثامنة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات دور الـ 16، من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
ويسعى فريق أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لمواصلة انطلاقته الجيدة هذا الموسم، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز البطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
ونجح أستون فيلا في تحقيق الفوز في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، مع تبقى له مباراة مؤجلة.
ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ليفربول مع آرسنال في تمام التاسعة إلا ربع مساء,.
ويعد فريق ليفربول هو الفريق الأكثر تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 8 ألقاب، ويليه مانشستر سيتي بـ 7 مرات، ثم مانشستر يونايتد بـ 5 ألقاب بالتساوي مع أستون فيلا
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