حفل ملك وملكة جمال الأطفال بمشاركة حمادة هلال

يقام مساء غد الجمعة الموافق الثاني من أكتوبر بمشاركة وزارة الثقافة والمجلس القومي لثقافة الطفل أول مسابقة متخصصة في مصر لملوك وملكات جمال الأطفال والتي ستقام تحت اسم "مهرجان بيندولين"، ويحييها النجم حمادة هلال والذي يعتبر أول مطرب يغني للأطفال بعد الراحل محمد فوزي.

وأيضا:

يستضيف الحفل الذي سيبدأ من الخامسة مساء نخبة من المتخصصين في المجال الطبي للأطفال و مشاهير التواصل الأجتماعي والفنانين و نجوم المجتمع، وتتضمن الفقرات أفتتاحية بكلمة يلقيها دكتور عزت سامي رئيس المهرجان ودكتور شريف مليك المدير التنفيذي للمهرجان، وفقرات مميزة يقدمها السيرك المصري وعروض مسلية للأطفال، ومنها عرض الألعاب النارية.

المعروف أن الحفل كان من المفترض إقامته في مارس الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الكورونا مما جعل إدارة المهرجان تؤجل التصفيات النهائية وحفل الختام وتوزيع الجوائز للظروف التي مر به العالم، بالرغم من إنها بدأت المسابقة في الخامس من ديسمبر العام الماضي وكان من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان لمدة لا تزيد عن المائة يوم، وعلي مدار عام كامل أقيمت المسابقة لاختيار الأطفال من بين الآلاف الذين تقدموا للمشاركة، وأستمرت فترة التصفيات لأكثر من 300 يوم.

وللظروف الإستثنائية سيتم غدا اختيار 8 فائزين بدلا من ملك وملكة فقط، حيث أصبح التصويت على ثلاث ملكات وثلاث ملوك كما اختارت إدارة المهرجان بشكل عشوائي وصيف ووصيفة على الهواء عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" منذ أيام قليلة.