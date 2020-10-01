بدء تصوير فيلم "هانوفيل" لـ حسني شتا وإلهام عبد البديع

أعلن القائمين علي فيلم "هانوفيل" للمخرج "أشرف فاروق" عن بدء مرحلة تصوير الفيلم حيث يشترك في بطولته كل من الفنان حسني شتا، الفنانة إلهام عبد البديع والفنانة هاجر الشرنوبي.

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كما صرح المنتج الفني "عماد شحاته" أنه جارى حاليآ التعاقد مع باقي فريق عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "هانوفيل" يُصنَّف كفيلم رعب مصرى حيث تدور أحداثه حول قصة مثيرة غامضة.

الفيلم من إنتاج "جو بروداكشن"، ويتكون فريق العمل من مدير التصوير "أسامة بركات" ، مهندس ديكور "وائل عبد الله" مخرج منفذ" أحمد الليثي"٠

وقد صرح القائمون علي الفيلم انه سيتم الإعلان قريبآ عن باقي الأبطال بمجرد إنهاء إجراءات التعاقد معهم.