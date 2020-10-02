ابنة شاروخان تتعرض للعنصرية.. تفاصيل

تعرضت سوهانا ابنة ملك بوليود النجم شاروخان للعديد من الانتقادات والتعليقات العنصرية على لون بشرتها وشكلها وذلك بعدما شاركت صورة لها عبر انستجرام.

فقامت سوهانا بمواجهة الأمر من خلال نشر الرسائل والتعليقات التي تلقتها بمنتهى الجرأة، وعلقت بأن ذلك الأمر لا يتعلق بها فقط بل بكل شخص نشأ وهو يشعر بالنقص دون سبب على الإطلاق.

وقالت ان من وصفوها بالقبح رجال ونساء ناضجين، وأضافت سوهانا ان هي ومن وصفوها بذلك جميعهم هنود، لونهم مثلها ومهما فعلوا لن يستطيعوا تغيير الأمر.

كما قالت سوهانا ان المحزن في الأمر هو كراهية شعبك لك، واضافت ان مقاييس الجمال ليست باللون وانها فخورة بلون بشرتها البني وسعيدة به للغاية وان عليهم أن يكونوا كذلك.