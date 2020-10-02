فيديو أحمد السقا يكشف كيف نجا من الموت في كواليس "تيمور وشفيقة" ويشيد بـ"طيبة" رامز جلال

أحمد السقا الفنان المصري حل ضيفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc المصرية، وتحدث عن ذكرياته في فترة الدراسة الجامعية، وعلاقته بزملائه النجوم الذين ربطته بهم علاقة وطيدة، ومنهم أحمد حلمي ورامز جلال، بالإضافة إلى كواليس أعماله الفنية.

أحمد السقا يشيد بـ"طيبة" رامز جلال

أحمد السقا تحدث عن علاقته بالفنان المصري رامز جلال، وأكد أنه صديقًا مقربًا له، ولفت إلى أن والدته كانت تخاف عليه كثيرًا، وعندما كان يخرج رامز مع السقا، كانت تعطي لهما "الساندوتشات" وقد تفتعل أزمة مع نجلها، إذا عاد بالطعام إلى المنزل دون أن يتناوله.

أحمد السقا أكد أيضًا أن رامز جلال كان يتميز بالطيبة والرقي منذ صغره، لكن شقاوته ظهرت بشكل أكبر، مؤخرًا عندما بدأ يقدم برامج المقالب الشهيرة الخاصة به، وتابع: "أنا ورامز عشرة عمر، وهو كان مقفول عليه أوي ووالدته بتخاف عليه أوي، وهو طيب جدًا لكن شقاوته زادت مؤخرًا".

مواقف طريفة لأحمد السقا مع والد مجدي كامل

وعن علاقته بالفنان أحمد حلمي، أكد السقا أنه وقت الدراسة فيمعهد الفنون المسرحية كان حلمي هو "فنان" الدفعة، وأضاف السقا عنه: "أحمد حلمي كان بوهيمي، بيقعد يرسم على ملابسه طول الوقت.. وبيرسم أحلامنا معاه".

أحمد السقا تحدث أيضًا عن علاقته بالفنان مجدي كامل الذي كان يشاركه في السكن وقت الدراسة، وكان دائمًا ما يتسلل مع صديقه إلى المحل الخاص بوالد مجدي كامل ليأخذان ما يكفيهما من طعام، كما كانا يأخذان الملابس من المحل الخاص بشقيق صديقه أيضًا، مُضيفًا: "والد مجدي كامل كان بيصرف علينا".

كيف كاد السقا أن يفقد حياته في كواليس تيمور وشفيقة؟

في السياق نفسه كشف الفنان أحمد السقا أنه كاد أن يفقد حياته خلال تصوير أحد مشاهد فيلم "تيمور وشفيقة"، وتحديدًا في المشهد الذي كان يتم تفجير أحد الأماكن حوله، وأوضح أنه بسبب خطأ فرد من فريق المعارك، اشتعلت النيران قبيل أن يقفز السقا من النافذة، فأصيب بحروق في ظهره، وقرر سريعًا القفز إلى المياه الباردة.

ولفت السقا إلى أنه ظل عدة أيام بعدها يعالج أثار الحروق، مشيرًا إلى أن الفنانة منى زكي التي شاركته في بطولة الفيلم، صرخت باسمه الحقيقي عندما شاهدت ما حدث، مؤكدًا أن رعبها عليه كان حقيقيًا.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا ينافس في موسم رمضان 2021 بتعاونه الأول مع أمير كرارة في الدراما من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.