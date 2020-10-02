السقا يكشف كواليس صداقته مع أحمد حلمي ورامز جلال.. ودرس عمره من والده

حلّ الفنان أحمد السقا ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc.

كشف السقا خلال اللقاء عن أعظم درس تعلمه من والده المخرج الراحل صلاح السقا، وهو ألا يقول شيئا لا يستطيع تنفيذه، لافتا إلى أنه ذات يوم نشب خلاف بينه وبين والدته، وكان حينها في العام الثاني من دراسته الجامعية، فانفعلت عليه بكلامها ورد عليها بصوت مرتفع، مضيفا: "زعقتلي فرديت عليها وانفعلت وشدينا سوا وقولتلها هرمي نفسي من الشباك دلوقت.. وقتها أبويا دخل وبمنتهى الهدوء قالي نط.. إحنا في الدور الخامس هنط ايه دا أنا أموت".

أضاف أنه لم يقفز بالطبع، وصمت لم يرد، فجذبه والده إليه وصفعه على وجهه قائلا: "عشان تتعلم لما تقول كلمة تبقا قدها.. أنا مش بضربك عشان زعقت لوالدتك لأن عارف انك متربي وكنت هترجع وتعتذر لها، لكن لما تقول كلمة تبقا قدها، أنت قولت هنط تبقا تنط يا إما متقولهاش أصلا".

تابع السقا أن هذا الموقف كان بمثابة درس عمره الذي لن ينساه أبدا، ولا يزال حتى الآن ينسحب من أي جدال يراه بدون فائدة ولا يحب مثل هذه النقاشات، ويفكر كثير قبل أن ينطق بأي شيء، ليتأكد من أنه سيفعله مهما حدث.

على صعيد آخر، تحدث السقا عن فترة دراسته الجامعية، وكواليس صداقته وقتها بزملائه مجدي كامل وأحمد حلمي ورامز جلال، موضحا أنهم كانوا يعتمدون على مجدي كامل في التمويل، لأن والده كان يملك سوبر ماركت، فكانوا يأخذون منه ما يشاءون، مضيفا: "كنا نطلب من عم كامل الحاجة وندخل ناخد بزيادة جدا.. وكان أشرف أخو مجدي واخد توكيل براند ملابس معروف جدا.. فكنا ندخل كل خميس نلبس ونتشيك ونخرج نسهر ونرجع نكوي اللبس ونحطه مكانه تاني".

أما علاقته برامز جلال، فأكد السقا أنه كان "غلبان جدا"، لأن والديه كانا صارمان في تربيته، قائلا: "أنا ورامز قد بعض باليوم وصداقتنا مستمرة لحد الآن .. والده ووالدته كانوا قافلين عليه أوي.. طنط قدرية كانت تخاف عليه أوي.. فكنت أنزل كل يوم أروحله بيته أخده نروح المعهد ومامته تديه ساندوتشات مربى وحلاوة بالقشطة وكفتة ملفوفين ويا ويله لو رجع بيهم، فكنا بناكلهم في السكة.. رامز غلبان لحد دلوقت.. سيبك من الشقاوة هي وسعت منه شوية دلوقت... بس هو غلبان جدا وشقي في نفس الوقت".

وعن أحمد حلمي قال: "حلمي كان بوهيمي شوية ويقعد يرسم على الجاكيت بتاعه والحركات دي.. بعتبره لحد الآن أقوى واحد يرسم بورتريهات.. فنان جدا وبيطور نفسه بسرعة رهيبة في كل شيء".