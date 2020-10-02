مديحة سالم في ذكرى ميلادها ... قصة وفاة شقيقتها أمامها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة مديحة سالم، التي ولدت في القاهرة 2 أكتوبر 1944، وحصلت على شهادة الثانوية العامة من كلية البنات بالزمالك. مثلت وفاء سالم في السينما دور البنت الحلوة الشقية وقامت ببطولة بعض الأفلام واشتهرت في المسلسل الاذاعي "داليا المصرية"، وبرغم أنها حاولت الاستفادة من ادوار البطولة لكنها كانت أكثر لمعانا في ادوارها الثانية في فيلم "آه من حواء" .

كما قدمت عددا من المسلسلات منها "القط الأسود" مع الفنان الكبير محمود المليجي، و"الرجل والحصان" و"هارب من الأيام"، كما قدمت أيضا بعض الأدوار الجادة البعيدة عن الكوميدية، مثل أدوارها بأفلام "الناس والنيل" مع سعاد حسني، "ملكة الليل" مع هند رستم، و"حب وكبرياء" مع نجلاء فتحي وفي بداية الثمانينيات قررت الاعتزال، ثم عادت وقدمت عملها الأخير "القضاء في الإسلام" عام 2001. تزوجت وابتعدت عن الفن واعتزلته في مطلع الثمانينات وتفرغت لحياتها الأسرية. وكان لها أخت أصغر منها تسمى "فكرية" تجري وتلعب كمثيلاتها في نفس السن الذي لم يتخط الخامسة، ثم وقعت على الأرض وفقدت وعيها، وعندما نقلوها إلى السرير، ماتت بعد لحظات، أمام عين مديحة سالم. مرت الفنانة الراحلة مؤخرا بوعكة صحية شديدة، دفعت ابنتها بوسي لنقلها لأحد المستشفيات بالمهندسين، حيث كانت تعاني من مشكلات في الجهاز التنفسي، وظلت بالمستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة..

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