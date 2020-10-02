بعد سقوطها من أعلى العمود.. الجمهور يطارد ناهد السباعي

تصدرت الفنانة ناهد السباعي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها فيديو لايف لها وهي ترقص على العمود، لكنها سقطت أثناء البث المباشر، الأمر الذي وضعها في موقف محرج.

يذكر أن ناهد السباعي شاركت مؤخرًا في مسلسل "النهاية" والذي عرض في رمضان الماضي 2020. مسلسل "النهاية" من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، إنتاج سينرجي- تامر مرسي. وشارك في بطولته يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة وداليا شوقى.

كما إستعادت النجمة ناهد السباعى ذكرياتها أثناء مهرجان الجونة السينمائى.

حيث نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ناهد السباعي في الصورة من المهرجان بفستان أنيق وعلقت قائلة :"من مهرجان الجونة السينمائى السنة الماضية".

كما تعرض شقيق ناهد السباعي منذ فترة لحادث، حيث شاركت حمهورها بنشر صورة له عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء وجوده في المستشفى.

وعلقت ناهد السباعي على الصورة "حبيبي ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة علي قد ما أنا خايفة و زعلانة وقلقانة قوي عليك على قد ما أنا مش عارفة ابطل ضحك على الصورة ديه.