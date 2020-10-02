مجدى كامل ينشر فيديو تكريمه بجامعة المنصورة.. فيديو

نشر الفنان مجدى كامل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد له . وظهر فى الفيديو تكريم جامعة المنصورة للنجم مجدى كامل . وعلق مجدى كامل قائلًا:"جامعة المنصورة ..الحمد لله". وجائت تعليقات متابعيه كالتالى : -تستاهل يا نجم -فنان جميل -مختفى فين يا نجم اقرأ أيضًا: وانضم مجدي كامل مؤخرًا لمسرحية الملك لير مع النجم الكبير يحي الفخراني، حيث بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل علي شخصية "كنت". مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت ، ومن اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى. يذكر أن آخر مشاركات مجدى كامل الدرامية مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق والذى تم عرضه فى السباق الرمضانى وحقق نجاحا كبيرا.

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