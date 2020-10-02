بمقطع من والله وتفارقنا.. ابنة أصالة: أنا سعيدة وفخورة بهذه الأغنية

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فى الفيديو مقطع من أغنية أصالة "والله وتفارقنا".

وعلقت شام قائلة :"أنا سعيد وفخور برؤية هذه الأغنية الرائعة تنبض بالحياة!".

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واحتفلت الفنانة أصالة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها.

وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.

وسبق أن كشفت المطربة السورية أصالة، عن سر اختفاء منشوراتها السابقة على حسابها بموقع إنستجرام، مشيرة الى أنها رسمت خطة تسويقية مبتكرة لألبومها الجديد "لا تستسلم".

بينما كتبت عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: "كنّا قدّ رسمنا خطّة جديدة لتسويق ألبومي لا تستسلم .. وبناء عليه احتفظنا بمنشوراتي السابقة جانبًا، كيّ تكون صفحتي مخصّصة لكلّ ما يتعلّق بهذا العمل الّذي هو بالنّسبة لي، طوق النّجاة الّذي أنقذ روحي وقلبي منّ أعاصير الألمّ، ولكنّ لا شيء يكون إلّا إنّ شاء الله".