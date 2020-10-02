نسمة محجوب تستعد لطرح أغنية كل شمس وليها ضل.. اليوم

تستعد نسمة محجوب، لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "كل شمس و ليها ضل" مساء اليوم الجمعة عبر جميع وسائل التواصل الأجتماعي.

وكتبت نسمة محجوب عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "وقت الانتظار خلص وهنزل ڤيديو كليب جديد لأغنيتي الجديدة "كل شمس و ليها ضل" البوست هينزل الساعة ٩ بليل. حضروا كل اجاباتكوا اللي فاتت و اسمعوا الاغنية".

يذكر أن أبرز أغاني نسمة محجوب، أغنية "مستغربة" والتي طرحتها عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "مستغربة من ناس أذوني .. ناس شافوني، شافوني واحدة طيبة .. مستغربين اكمنّي واحدة دموعي ليها قريبة .. بسرعة اصدق أي حد، وبسرعة برضو يضرّني .. كان نفسي أقابل ناس بجد من قلبها بتحبني".

مستغربة .. انا هتغير علشان اعيش .. طيبتي أذتني منفعتنيش .. كنت بريئة وعلى نيّاتي .. سبت الناس تدخل في حياتي .. من غير ما اعمل بينّا حدود .. بس خلاص ضحيت بزيادة .. أنا في الطيبة دي مش هتمادى .. ولا هستنّى تاني وعود".

"مستغربة" كلمات: تامر حسين، الحان: ايهاب عبد الواحد، توزيع: شادي الحلواني.